المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: العقوبات الأخيرة سيناريوهات هوليودية

أكد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأخيرة التي صدرت بحق أربعة مواطنين إيرانيين ما هي إلا سيناريوهات هوليودية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، قال زاده: "من المؤسف أن المسؤولين الأمريكيين الحاليين يواصلون المسار الخاطئ للإدارة السابقة"، مستدركا: "لكن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعلم أنه لا سبيل لها سوى التخلي عن إدمان فرض الحظر والتعامل باحترام مع طهران".

تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية جاءت ردا على قيام وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج أربعة إيرانيين على قوائم الحظر الأمريكية.

ووصف زادة هذا الإجراء بأنه "سيناريوهات هوليودية"، لافتا إلى أنه يؤكد خلو جعبة من وصفهم بـ "الداعمين للحظر والمنتفعين به في أمريكا".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد عللت العقوبات بحق المواطنين الأربعة "علي رضا فرحاني ومحمود خزين وعميد نوري وكيا صادقي"، بأنهم على صلة بوزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، وقد صدر بحقهم اتهام من مدعين أمريكيين بالتآمر لخطف الصحفية والناشطة الحقوقية ذات الأصل الإيراني، مسيح علي نجاد، لانتقادها السياسة الإيرانية.

وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه إن "الولايات المتحدة لا تزال على علم بالاهتمام الإيراني المستمر باستهداف مواطنين أمريكيين آخرين، بمن فيهم مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون".

يشار إلى أن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود أكد في تصريحات صحفية استعداد بلاده للجلوس مع الإيرانيين في فيينا، والدخول معهم في محادثات مباشرة وجادة، لتحقيق العودة إلى الاتفاق النووي.

** تابع المزيد من أخبار إيران على سبوتنيك