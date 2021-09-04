أمين عام اتحاد الشغل التونسي: ننتظر في الأيام القادمة الذهاب إلى استفتاء

أكد نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، أنه يرجح الذهاب خلال الأيام المقبلة إلى استفتاء شعبي.

ووفقا لحوار له مع وكالة الأنباء التونسية "وات"، قال الطبوبي: "ينتظر في الأيام القادمة الذهاب إلى خيار الاستفتاء".

وفيما لم يحدد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي مضمون هذا الاستفتاء، إلا أنه اعتبر أن "الشعب يبقى صاحب الأمانة والقرار السياسي"، مؤكدا أنه "حسم أمره وأقر بأن المنظومة السياسية مكبلة وتسببت في تقهققر تونس إلى الوراء طيلة العشرية السابقة".

تصريحات الطبوبي جاءت، مساء أمس الجمعة، خلال حضوره "يوم الاعتراف بالجميل" بمؤسسة كرمبارغ شوبارت الألمانية لصنع أسلاك السيارات بباجة.

وقال الطبوبي: "المهم اليوم الخروج من الوضعية الحالية إلى وضعية قانونية، رغم أننا نلتمس العذر لرئيس الدولة فى توخي التأني اعتبارا لتشعب الأوضاع ومخلفات الحكومتين السابقتين".

فيما بدا أنه التماس العذر للرئيس التونسي في مده أجل الإجراءات الاستثنائية، قال الطبوبي: "رئيس الدولة هو من سيحدد الفترة التى ستدومها المرحلة الانتقالية الحالية، يمكن أن تستوجب معالجة النواحي السياسية وقتا"، لافتا إلى أن "المسائل الاجتماعية والاقتصادية تتطلب ارساء سلطة تنفيذية".

وتحدث الطبوبي عما وصفه بالمعضلة، قائلا: "الجميع تقريبا يتحدثون عن الفساد فمن هو الفاسد إذا؟" داعيا إلى "الابتعاد عن هتك الأعراض باسم الحرية، وإلى عدم إطلاق الأحكام بالفساد وإلى التركيز على بناء اقتصاد متين حتى يكون موقف تونس صلبا امام المؤسسات المانحة".

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