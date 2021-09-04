رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي: ماضون في التعاقد على شراء الرافال الفرنسية

كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن بلاده ماضية في التعاقد على شراء طائرات الرافال الفرنسية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أكد محمد رضا آل حيدر رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن بغداد مستمرة في التعاقد مع فرنسا على صفقة شراء رادارات الكشف وأسلحة الدفاع الجوي وطائرات الراڤال.

وقال آل حيدر: "تم خلال زيارتي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الدفاع جمعة عناد، إلى فرنسا، التفاهم والاتفاق على التعاقد على رادارات الكشف وأسلحة الدفاع الجوي وكذلك طائرات الراڤال وغيرها".

وكشف البرلماني العراقي أن لجنته "سوف تطرح على رئيس الوزراء والرئيس الفرنسي موضوع الأموال والأسلحة التي تم التعاقد عليها في الثمانينات والتسعينات ولم تسلم إلى العراق حتى الآن".

وأكد أن "هذا الأمر تم طرحه سابقاً من قبل اللجنة خلال زيارتها إلى فرنسا وخلال زيارة رئيس لجنة الدفاع الفرنسية إلى العراق"، معرباً عن "أمله في الوصول إلى نتائج في هذا الأمر".

© Sputnik مقارنة بين "ميغ-35" الروسية و"داسو رافال" الفرنسية

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