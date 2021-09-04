وكالة: التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات

قالت تقارير إعلامية إن التحالف العربي دمّر طائرة مسيرة كانت محملة بالمتفجرات قبل وصولها إلى هدفها.

وحسب "رويترز"، فإن التحالف الذي تقوده السعودية في حربها على جماعة "أنصار الله" في اليمن، قال إنه اعترض طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقتها الجماعة المتحالفة مع إيران صوب مدينة خميس مشيط السعودية.

يأتي ذلك فيما لم يصدر أي تعليق علني فوري من الحوثيين، لكن الجماعة أعلنت مرارا أنها تطلق بانتظام طائرات مسيرة وصواريخ تستهدف السعودية.

وكان التحالف قد أعلن، الأربعاء الماضي، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة ثالثة في الأجواء اليمنية، فيما قالت "قناة الإخبارية" السعودية، إن "التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، أعلن اعتراض وتدمير مسيرة حوثية في الأجواء اليمنية"، مشيرة إلى "تصعيد عدائي من الميليشيات الحوثية بمحاولات استهداف اليمنيين".

يشار إلى أن التحالف العسكري بقيادة السعودية بدأ التدخل في اليمن عام 2015، لدعم قوات الحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي تقاتل الحوثيين.

** تابع المزيد من أخبار اليمن الآن على سبوتنيك