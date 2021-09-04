وزير: فرنسا يمكن أن تخفف قيود كورونا في مراكز التسوق الكبيرة

أعلنت وزيرة العمل الفرنسية أن بلادها يمكن أن تخفف قيود المرور الصحي في مراكز التسوق الكبرى.

وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قالت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم السبت، إن فرنسا قد تخفف القيود المفروضة على جوازات السفر الصحية التي تضر بنشاط مراكز التسوق الكبيرة إذا استمر تحسن الوضع الخاص بانتشار فيروس كورونا.

وقالت بورن لراديو "فرانس إنتر": "الوضع الصحي يتحسن، وإذا تأكد ذلك سنكون قادرين على تخفيف القواعد"، مؤكدة أن هذا قد يتقرر "في الأيام المقبلة".

وكانت مجموعة البيع بالتجزئة الفرنسية "أوشان"، قد أكدت أن القرار بإدخال تصريح صحي في فرنسا في أوائل أغسطس/آب، والذي يجب على العملاء إظهاره في مراكز التسوق التي تزيد مساحتها عن 20 ألف متر مربع، قد ضرب أعمالها في بداية الربع الثالث.

وأعلن مسؤول بوزارة الصحة الفرنسية، الثلاثاء الماضي، أن بلاده تكافح موجة رابعة من الوباء، وتهدف الحكومة إلى إعطاء لقاح ثالث لنحو 18 مليون شخص بحلول أوائل عام 2022.