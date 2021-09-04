أمين عام اتحاد الشغل التونسي للسفارة الأمريكية: الشعوب أدرى بخصوصياتها

رفض الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي دعوة السفارة الأمريكية للقاء وفد من الكونغرس الأمريكي من أجل مناقشة الأزمة الداخلية التونسية.

وحسب موقع موازاييك، علل الطبوبي رفضه، قائلا: "كل الشعوب أدرى بإصلاحاتها وبخصوصياتها... نتعارك ونختلف مع بعضنا في إطار رؤية إصلاحية تونسية".

وأكد أمين عام اتحاد الشغل التونسي أن "القرار الوطني لا فيه لا شراء ولا بيع"، لافتا إلى أن "اللي يحب يقابلنا عنا عنوان صحيح متاع الاتحاد وعمرنا لا نمشي للسفارات".

واستشهد الطبوبي على ثبات موقف الاتحاد من ضرورة نقاش الأزمات التونسية في الداخل التونسي، برده على كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي حينما سألته عن خلاف الاتحاد مع حكومة يوسف الشاهد، وقتها"، حيث قال لها إن "خلافه مع الحكومة يظل شأنا داخليا ويحل في تونس وأن مهمة الاتحاد في الخارج الدفاع عن علم تونس وعن الحكومة".

وقد رفض عدد من الأحزاب التونسية الدعوة التي تم توجيهها من السفارة الأمريكية كذلك، منها حزب التيار الشعبي، الذي وصف كل من يلبي دعوة السفارة الأمريكية، سواء كان حزبا أو منظمة أو جمعية أو شخصية وطنية، لمناقشة الوضع الداخلي التونسي مع وفد من الكونغرس الأمريكي، بـ"العميل.

وأدان حزب التحالف من أجل تونس "كل دعوة للتدخل الأجنبي في الشأن التونسي الداخلي واعتباره مجاهرة بالعمالة وخيانة للوطن والشعب".

وكانت وسائل إعلام تونسية قد أكدت أن اللقاء الذي دعت إليه السفارة الأمريكية كان من المفترض أن يجري اليوم السبت وغدا الأحد، أي 4 و5 سبتمبر/أيلول الجاري، بين وفد من الكونغرس الأمريكي، وعدد من نواب البرلمان المجمد وممثلي بعض الأحزاب والمنظمات الوطنية.

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