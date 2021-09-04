وكالة: إعادة فتح مطار كابول لتلقي المساعدات واستئناف الرحلات الداخلية

قالت تقارير إعلامية إن مطار كابول قد تم إعادة فتحه مرة أخرى لتلقي المساعدات واستئناف الرحلات الداخلية.

ونقلت "رويترز" أن سفير قطر في أفغانستان قال إن فريقا فنيا تمكن من إعادة فتح مطار كابول لتلقي المساعدات.

وقال السفير إنه تم إصلاح مدرج المطار بالتعاون مع السلطات في أفغانستان، لافتا إلى أن رحلتين محليتين تم تشغيلهما من كابول إلى مدينتي مزار الشريف وقندهار.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في الدوحة، أول أمس الخميس، أن بلاده تتحدث مع طالبان وتعمل مع تركيا للحصول على دعم فني محتمل لاستئناف العمليات في مطار كابول.

وأغلق مطار كابول منذ انتهاء الجسر الجوي الضخم بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمواطنيها، وغيرهم من الغربيين والأفغان الذين ساعدوا الدول الغربية.

وكانت نهاية تلك العملية بمثابة انسحاب آخر القوات الأمريكية من أفغانستان بعد 20 عامًا من الحرب.

وجاء إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص وسط الاستيلاء السريع على أفغانستان من قبل حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، خصم الغرب في الحرب التي استمرت عقدين بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة.