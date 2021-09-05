مقتل خمسة من عناصر الشرطة في كركوك بالعراق

قُتل خمسة من أفراد الشرطة العراقية في هجوم مسلح، وقع مساء أمس السبت، في محافظة كركوك.

وحسبما نقل موقع "السومرية نيوز" عن مصادر أمنية، فإن الهجوم وقع في وقت متأخر من مساء السبت على إحدى نقاط الشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك العراقية، وأسفر عن مقتل خمسة من عناصر الشرطة.

وكانت القوات العراقية قد تمكنت، الأربعاء الماضي، من اعتقال الناقل الرئيسي للأسلحة والأعتدة إلى تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في كركوك وصلاح الدين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، أنه "تمت الإطاحة بالناقل الرئيسي للأسلحة والأعتدة لعصابات داعش الإرهابي في كركوك وصلاح الدين".

وأوضح بيان خلية الإعلام الأمني بأن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب قضائيا وفق أحكام المادة 4 إرهاب بمحافظة كركوك".

يشار إلى أن العراق كان قد أعلن النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي، في أواخر 2017، ومنذ هذا التاريخ والتنظيم يشن هجمات متفرقة بين الحين والآخر في أنحاء كثيرة من البلاد.

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