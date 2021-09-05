البرازيل تعلق استخدام 12 مليون جرعة من لقاح صيني لهذا السبب

علّقت هيئة الرقابة الصحية الاتحادية في البرازيل "أنفيسا"، استخدام أكثر من 12 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني.

وحسب بيان للهيئة نشرته "رويترز"، فإنها قررت تعليق استخدام هذه الجرعات لأنها أنتجت في مصنع غير مرخص.

وأكد أن قرار تعليق الاستخدام هو "إجراء احترازي لتجنب تعريض السكان لمخاطر وشيكة محتملة".

وأوضح البيان أن معهد بوتانتان للطب الحيوي في ساو باولو، وهو شريك "سينوفاك"، أبلغها، يوم الجمعة، بأن 12.1 مليون جرعة تم تصنيعها في هذا المصنع وأرسلت إلى البرازيل.

ولفت إلى أن المعهد أبلغها أيضا أنه تم إنتاج تسعة ملايين جرعة أخرى، في نفس المصنع وكانت في طريقها إلى البرازيل.

وقال البيان إن "أنفيسا لم تقم بتفقد وحدة التصنيع ولم توافق عليها في إطار الإذن بالاستخدام الطارئ للقاح المذكور"، مشيرا إلى أنه وخلال فترة التعليق التي تستمر 90 يوما، ستسعى "أنفيسا" لتفقد المصنع ومعرفة المزيد عن أمن عملية التصنيع.

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