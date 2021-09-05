تسجيل
08:05 GMT05 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    إبراهيم رئيسي

    الرئيس الإيراني: نرفض التفاوض المصحوب بالتهديد

    © AFP 2021 / ATTA KENARE
    الأخبار
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1049772085_0:120:3136:1884_1200x675_80_0_0_13aab0c9228f7c466938c9d574ea8da7.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/news/202109051050042270-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF/

    رفض الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ما وصفه بالتفاوض المصحوب بالتهديد والضغط.

    وحسب تصريحات للتلفزيون الإيراني نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية، قال رئيسي: "لقد أوعزت بوضع المفاوضات في جدول الأعمال، ولكن ليس مفاوضات مترافقة مع الضغط الذي يمارسه بعض الاطراف".

    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    © AFP 2021 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
    أمريكا تلوح بوسائل "غير دبلوماسية" للتعامل مع إيران

    وأكد رئيسي أن هذه الطريقة لم تجد نفعا في السابق مع إيران، لافتا إلى أن الأوروبيين والأمريكيين قد اختبروا ذلك بأنفسهم.

    وقال: "إن ما نسعى إليه هو رفع الحظر الظالم وأن تكون مصالح الشعب الإيراني هي محور المفاوضات"، مشددا على أنهم لن يتراجعوا عن "مصالح الشعب في المفاوضات".

    وأوضح الرئيس الإيراني أن بلاده لا تسعى للمفاوضات من أجل المفاوضات، بل تريد الوصول إلى اتفاق من أجل رفع الحظر عن الشعب الإيراني.

    يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد أصدرت مؤخرا عقوبات بحق أربعة مواطنين إيرانيين، هم: "علي رضا فرحاني ومحمود خزين وعميد نوري وكيا صادقي"، معللة عقوباتها بأنهم على صلة بوزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، وقد صدر بحقهم اتهام من مدعين أمريكيين بالتآمر لخطف الصحفية والناشطة الحقوقية ذات الأصل الإيراني، مسيح علي نجاد، لانتقادها السياسة الإيرانية.

    وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانا، قالت فيه إن "الولايات المتحدة لا تزال على علم بالاهتمام الإيراني المستمر باستهداف مواطنين أمريكيين آخرين، بمن فيهم مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون".

    وفي الوقت الذي تستمر أمريكا بفرض العقوبات على الإيرانيين، يصرح نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جوي هود، باستعداد بلاده للجلوس مع الإيرانيين في فيينا، والدخول معهم في محادثات مباشرة وجادة، لتحقيق العودة إلى الاتفاق النووي.

    ** تابع المزيد من أخبار إيران على سبوتنيك

    انظر أيضا:

    برهم صالح يتلقى رسالة من إبراهيم رئيسي.. فما مضمونها؟
    إبراهيم رئيسي يقوم بأول زيارة داخلية له منذ توليه الحكم في البلاد
    إبراهيم رئيسي: حضور واشنطن بأفغانستان أثبت أنها لم تساهم في استقرار البلاد هناك
    إبراهيم رئيسي يبعث برسالة إلى نصر الله..  "لا ‏يمكن تجاهل وجود حزب الله"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الأشقاء الذين وصلوا من أفغانستان مع عائلاتهم في خيامهم المؤقتة بالقرب من محطة للسكك الحديدية في شامان، باكستان 1 سبتمبر 2021
    النزوح الأفغاني العظيم
    الهوية الأوروبية في خطر
    الهوية الأوروبية في خطر
    أفغانستان - كنز من المعادن
    أفغانستان كنز من المعادن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك