وكالة: توقف 70% من قطارات المسافات الطويلة في ألمانيا بسبب الإضراب

توقف أكثر من 70% من قطارات المسافات الطويلة في ألمانيا، بسبب الإضراب الذي قام به سائقو القطارات.

وحسب "رويترز"، فلا تزال شركة "دويتشه بان" تعاني من إخفاقات هائلة، حيث إن نحو 70% من قطارات المسافات الطويلة كانت متوقفة، صباح الأحد.

وبالرغم من كون هذا العدد أقل بقليل مما كان عليه يوم الجمعة، إلا أن الشركة كشفت عن وجود قرابة 75% من الإخفاقات في هذا المجال، في حين أعلنت السكة الحديدية أنها ستستخدم قطارات إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأكدت الشركة أن حركة المرور وفقًا لجدول الاستبدال كانت مستقرة إلى حد كبير، على المستوى الإقليمي، ونحو 60% من القطارات معطلة، كما في الأيام القليلة الماضية.

وقالت إن الإضرابات ما زالت تركز على الشرق وبعض المناطق الحضرية، وتتنوع المشاركة فيها على المستوى الإقليمي.

وقالت الشركة إن ما مجموعه 7017 من سائقي القطارات من إجمالي نحو 19700 سائق قطار ديسيبل، قد توقفوا عن العمل منذ بداية موجة الإضرابات الأخيرة.

ودعت قيادة نقابة سائقي القطارات العاملين في الشبكة أو في الصيانة أو في المحطات للمشاركة في هذا الإضراب.

وفشلت سكة الحديد مرة أخرى، يوم الجمعة، في حظر إضرابات نقابة سائقي القطارات، المخطط لها حتى صباح الثلاثاء.

ودعت السكة الحديدية النقابة إلى إعادة التفاوض، في حين أن النقابة من جانبها، تطالب بعرض أفضل منها.

من جهته، انتقد رئيس اتحاد النقابات الألمانية "دي جي بي"، راينر هوفمان، سلوك نقابة سائقي القطارات، خلال إضراب السكك الحديدية وطلب منهم العودة إلى طاولة المفاوضات.

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