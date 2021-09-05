123 مليون دولار من البنك الدولي للأردن

تلقى الأردن 123 مليون دولار من البنك الدولي، والتي تأتي ضمن برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة.

وحسب وكالة عمون الأردنية، فقد صرف البنك الدولي نحو 123 مليون دولار، دعما للاقتصاد الأردني.

ويستهدف البنك من هذا التحويل الإسهام في "تسريع تحقيق التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل في الأردن".

وتأتي هذه الدفعة ضمن برنامج تبلغ قيمته قرابة 1.2 مليار دولار، لتمويل الاستثمارات المراعية للمناخ.

وكان البنك الدولي قد وافق، في يونيو/ حزيران الماضي، على برنامج تحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن، لتحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا.

وبحسب ما تم النص عليه في البرنامج، فإن الحكومة الأردنية ستلتزم بتوفير 463 مليون دولار من القيمة الإجمالية للمشروع التي تصل إلى 1.213 مليار دولار.

كما أكد الاتفاق على ضرورة أن ينفذ الأردن عددا من الاشتراطات تتعلق بـ "المؤشرات الإصلاحية الخاصة بتحسين المناخ الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي المستجيب للتغير المناخي وبالتماشي مع مصفوفة الإصلاحات الأردنية".

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