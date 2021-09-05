مصر تعلن تسلمها أكثر من 500 ألف جرعة من لقاح "جونسون"

أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، وصول أكثر من 500 ألف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، مساء أمس السبت.

وحسب بيان صادر عن وزارة الصحة نشره موقع "مصراوي"، أكدت زايد أن الشحنة البالغة 525 ألفا و600 جرعة، جاءت من خلال مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا "إيه في إيه تي"، بالتعاون مع البنك الأفريقي للصادرات والواردات.

من جهته أكد خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، أن الشحنة ستوزع على المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين للخارج، من خلال 776 مركزا موزعا على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال إن عملية التوزيع سوف تتم عقب خضوع الشحنة للتحاليل في معامل هيئة الدواء، لافتا إلى أن لقاح "جونسون أند جونسون" أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية كانت قد أصدرت بيانا، في الـ9 من أغسطس/ آب الماضي، أعلنت فيه استقبال أولى شحنات لقاح فيروس كورونا "جونسون أند جونسون" الأمريكي، حيث تم استلام 261 ألفا و600 جرعة من اللقاح، في مطار القاهرة الدولي، وكانت الشحنة الأولى أيضا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي ضمن خطة الوزارة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، مؤكدة "استمرار استقبال شحنات أخرى من اللقاح تباعًا خلال الفترة القادمة".

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