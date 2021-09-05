مدير عام الصحة الفرنسية: بلادنا في نقطة تحول مهمة من الموجة الرابعة لكورونا

أكد مدير عام الصحة الفرنسية، جيروم سالومون، أن بلاده تعيش نقطة تحول مهمة بسبب الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وحسب تصريحات لتلفزيون "بي إف إم"، قال سالومون: "نحن في فترة حساسمة وحاسمة، عند نقطة تحول مهمة في الموجة الرابعة من العدوى بفيروس كورونا، نظرًا لانتهاء العطلة الصيفية وبداية العام الدراسي على وجه الخصوص".

وأضاف: "لكنني واثق لأنني أجد أن الفرنسيين يظهرون تفهما بشكل جماعي أكثر فأكثر، لقد فهموا قيمة التطعيم".

وأوضح المدير العام للصحة في فرنسا أن الموجة الرابعة في بلاده تتطور بشكل إيجابي حيث انخفض عدد الحالات بنسبة 20% في أسبوع واحد، مؤكدا أن "هذا عنصر مهم حتى لو ظل الوضع صعبًا للغاية في أقاليم ما وراء البحار".

وقال: "لدينا جميع الأدوات اللازمة لجعل بداية العام الدراسي تسير على ما يرام، التطعيم للكبار، والأقنعة، والاختبارات، والتهوية، والبروتوكول الصحي".

وأكد سالومون أنه كلما زاد التطعيم قل القلق، مشيرا إلى أن هناك نحو 57 مليون فرنسي مؤهلون للتطعيم، وهناك بضعة ملايين من الأشخاص يجب إقناعهم".

ووفقًا للأرقام الصادرة عن المديرية العامة للصحة المنشورة، اليوم السبت، تلقى 49.1 مليون شخص في فرنسا جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا، وهو ما يعادل 72.8% من إجمالي السكان، و45.4 مليون لديهم الآن جدول تطعيم كامل، أي 67.3 % من إجمالي السكان.

وبلغ عدد المرضى في أجنحة الرعاية الحرجة، اليوم السبت، 2223، بانخفاض 36 عن اليوم السابق.

وقد نظمت السلطات، يومي السبت والأحد، عطلة نهاية الأسبوع الأولى للتطعيم دون موعد، بالتوازي مع مظاهرات ضد التطعيم وبطاقة الصحة جمعت قرابة 140 ألف شخص في البلاد، بحسب أرقام وزارة الداخلية.

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