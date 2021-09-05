المدير التنفيذي للأهلي المصري: وصف شعارنا بالنازي غير مقبول وسنقاضي من قال ذلك

قال القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري، سعد شلبي، إن وصف أحد الإعلاميين لشعار النادي بأنه شعار نازي أمر غير مقبول.

وحسب تصريحات تلفزيونية لشلبي أكد أن اللجنة القانونية في الأهلي، رفعت توصية إلى مجلس الإدارة تطلب الإذن في اتخاذ الإجراء المناسب قانونا.

وفيما أكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي الاهلي أن الإعلامي الذي وصف شعار النادي بهذا الوصف عضو فيه، شدد على انه "لا يمكن الحديث بأي أمر آخر انتظاراً لموقف وقرار مجلس الإدارة".

ولفت شلبي إلى أن هذا الوصف (نازي)، هو وصف مجرم دوليا، لأنه ليس مجرد وصف لشعار، وإنما هو وصف للنادي وجماهيره وأعضائه.

وأوضح أن هذا الشعار تم بيانه أكثر من مرة، منذ عهد الراحل صالح سليم، مؤكدا أنه يعني "أن الأهلي فوق الجميع من أبنائه وأعضائه وجماهيره، ومصلحة الأهلي أولاً قبل المصالح الشخصية".

وتابع: "ما قيل غير مقبول وكلام به تجاوز في حق الدولة المصرية قبل الأهلي وجماهيره، مصر معروفة في العالم أنها مركز الوسطية والاعتدال ولم تكن هناك تلك السلوكيات على مدار التاريخ، كيف يتم تداول هذا المصطلح ووصف مؤسسة عريقة وجماهير الأهلي بهذا الأمر".

يشار إلى أن الإعلامي إبراهيم عيسى كان قد أبدى امتعاضه من شعار النادي الأهلي واصفا إياه بأنه شعار نازي.