ملخص مباراة إيطاليا وسويسرا في تصفيات أوروبا لكأس العالم.. فيديو

أهدر جورجينيو ركلة جزاء لتتعادل إيطاليا بدون أهداف مع سويسرا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الأحد، وهي نتيجة تعني أن فريق المدرب روبرتو مانشيني عادل الرقم العالمي للمباريات الدولية المتتالية دون هزيمة.

ولم تخسر إيطاليا في 36 مباراة متتالية لتعادل سجل البرازيل الذي سجلته بين 1993 و1996.

وكان بوسع إيطاليا الخروج فائزة إذا سجل جورجينيو ركلة جزاء في الدقيقة 52، لكن حارس سويسرا تصدى لمحاولة لاعب وسط تشيلسي.

ولاحت أمام إيطاليا المزيد من الفرص لخطف الفوز، لكنها قنعت بالتعادل في النهاية لتبقى في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات متفوقة بأربع نقاط على سويسرا، صاحبة المركز الثاني التي لعبت ثلاث مباريات.

ودخل فريق المدرب مانشيني المباراة بعد تعادل مخيب 1-1 مع بلغاريا يوم الأربعاء، في أول مباراة يخوضها منذ الفوز ببطولة أوروبا قبل شهرين.



لكن الفريق الزائر كان الطرف الأفضل في الشوط الأول في بازل، وأهدر دومينيكو بيراردي ولورينتسو إينسيني العديد من الفرص السانحة.

وجاءت أخطر فرصة في المباراة في الدقيقة السابعة من الشوط الثاني، بعد أن ارتكب ريكاردو رودريغيز مخالفة ضد بيراردي ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

لكن جورجينيو، الذي أهدر ركلة ترجيح في الفوز على إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا، أضاع الفرصة مجددا.

وسيلتقي منتخب إيطاليا مع ليتوانيا يوم الأربعاء، بينما تحل سويسرا ضيفة على أيرلندا الشمالية.