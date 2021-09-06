هل ينجح الـ "فيفا" في إقامة كأس العالم كل عامين؟

هل ينجح الـ "فيفا" في تمرير إقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين؟ سؤال بُدئ طرحه عقب توالي موافقات بعض اتحادات اللعبة على المقترح.

فحسب "رويترز"، أكدت اتحادات بنجلادش والمالديف ونيبال وسريلانكا في بيان مشترك، دعمها لتنفيذ الفكرة.

وفي بيان أسباب دعم الاتحادات الأربعة للفكرة أكد البيان أن "فجوة أربع سنوات بين كأس العالم فترة كبيرة جدا، والفرصة تكون محدودة جدا، ما يتسبب في إبعاد أجيال كاملة من الموهبة".

ولفتت إلى أن "أقل من ربع الاتحادات الآسيوية الحالية شاركت في حوالي مئة عام من نهائيات كأس العالم بينما تكون هذه المسابقات وراء منح دفعة للتطوير".

وفي يوليو/ تموز الماضي أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، موافقته هو الآخر ودعمه لمقترح إقامة كأس العالم كل عامين.

وفي مؤتمر صحفي على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد في المغرب، أكد أن هذاالمقترح ستستفيد منه الكرة الأفريقية كثيرا.

وبخصوص إمكانية حدوث تعارض مع إقامة بطولة أمم إفريقيا، قال موتسيبي إنه من الممكن إعادة جدولة البطولة.

وكانت السعودية قد تقدمت في مايو/ أيار الماضي، بمقترح إقامة المونديال كل عامين بدلا من 4 سنوات، وتم رفعه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يدرس الأمر بشكل جاد.

وفي مايو/ أيار الماضي، وخلال انعقاد الجمعية العمومية للفيفا رقم 71، وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على دراسة المقترح بأغلبية 166 دولة مقابل 22 فقط رفضوا دراسته.

من جهته أكد الفرنسي أرسين فينغر، مدير تطوير كرة القدم في الـ "فيفا" أنه يؤيد مقترح إقامة البطولة العالمية كل عامين بدلا من 4 أعوام.

وعن معارضة دول الاتحاد الأوربي المتوقعة قال فينغر: "إذا أردت تحسين مستوى المباريات حول العالم، عليك أن تفكر في هذا، لأنه إلى جانب 55 دولة تابعة لليويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)، هناك 156 دولة أخرى في العالم".

وكان فيفا قد قرر زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 منتخبا بداية من نسخة 2026.

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