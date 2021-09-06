تونس... حملة الدكتوراه العاطلون عن العمل ينظمون "يوم غضب" الأربعاء المقبل

أعلن اتحاد حملة الدكتوراة العاطلين عن العمل عن تنظيم ما أسماه "يوم غضب"، الأربعاء المقبل الموافق 8 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وحسب تصريحات لمنال السالمي عضو الاتحاد، نقلها موقع تونس كوب فإن تنظيم يوم الغضب سيتضمن تحركا احتجاجيا عن طريق وقفة أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بإيجاد فرص عمل لحملة الدكتوراه العاطلين.

ولفتت السالمي إلى أن تنظيم هذا الاحتجاج يتزامن مع بلوغ مدة سنة منذ انطلاق تنفيذ اعتصام حملة الدكتوراه بمقر الوزارة، وذلك للتذكير بحقهم في الانتداب بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

وشددت عضو اتحاد حملة الدكتوراه العاطلين في تونس على أن اليوم سيشهد حضورا لأعضاء الاتحاد من كافة الجهات، لافتة إلى اتفاقهم على الالتزام التام بكل إجراءات الوقاية الخاصة بوباء كورونا، من تباعد جسدي وكمامات وغيرها.

وأشارت عضو الاتحاد إلى أن التقديرات الرسمية تؤكد أن عدد حملة الدكتوراه العاطلين يتجاوز 3 آلاف، في العديد من التخصصات العلمية والعلوم الإنسانية.

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