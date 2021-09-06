البرلمان الصومالي يؤجل التصويت على اختيار رئيس إلى نوفمبر

أجل مجلس النواب الصومالي تصويت أعضائه إلى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في خطوة ستؤخر الانتخابات غير المباشرة لرئيس الجمهورية.

وحسب "رويترز" كان من المقرر الانتهاء من التصويت للمشرعين من قبل الشيوخ هذا الأسبوع، مع انتخاب رئيس وأداء اليمين لأعضاء البرلمان الأسبوع المقبل لاختيار رئيس في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول.

لكن لجنة تنفيذ الانتخابات وضعت جدولاً زمنياً جديداً للعملية التي طال أمدها يظهر، أنه سيتم اختيار المشرعين في الفترة ما بين 1 أكتوبر و 20 نوفمبر، في حين لم يذكر الجدول الزمني موعدا لانتخاب النواب رئيسا.

وقد أعنلت الحكومة الصومالية في الـ22 من أغسطس/ آب الماضي، أنها اتفقت وقادة الولايات على إجراءات الانتخابات التشريعية المعطلة منذ نهاية الشهر الماضي.

وكانت ولاية الحكومة الحالية قد انتهت في فبراير/ شباط، وتسبب تأخير إجراء الانتخابات، وخلاف حول محاولة الرئيس محمد عبد الله محمد لتمديد حكمه، في أزمة سياسية وأزمة مسلحة في شوارع العاصمة.

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