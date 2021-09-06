لافروف: موسكو قد تشارك في حفل تنصيب الحكومة الأفغانية الجديدة إذا كانت شاملة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن بلاده قد تشارك في حفل تنصيب الحكومة الأفغانية الجديدة إذا تم تشكيل حكومة شاملة، مشيرا إلى رغبة بلاده في دعم عملية تشكيل الحكومة الأفغانية.

سانت بطرسبرغ - سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين: "نرغب في دعم عملية تشكيل حكومة تعكس كل جوانب المجتمع الأفغاني، بما في ذلك حركة طالبان [المحظورة في روسيا]، والمجموعات العرقية الأخرى، وليس البُشتون فقط، وإنما الهزارة والأوزبك والطاجيك. حكومة شاملة مثل هذه يمكن أن تضمن انتقالا مستدامًا إلى حياة جديدة".

وأضاف لافروف، دون أن ينفي تلقي الجانب الروسي دعوة للمشاركة في حفل تنصيب الحكومة الأفغانية، "إذا كان الحديث يدور عن ذلك [حكومة شاملة]، فأنا أعتقد أننا بكل سرور سنشارك في الحفل مع الدول المدعوة الأخرى التي تؤثر على الوضع في ذلك البلد".

ووجهت حركة "طالبان" دعوة إلى كل من تركيا والصين وروسيا وإيران وباكستان وقطر لحضور مراسم الإعلان عن تشكيل الحكومة.

يذكر أنه مع انسحاب القوات الأجنبية، استطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، دون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني في 15 أغسطس/ آب 2021، بعد توالي سقوط الولايات الأفغانية بيد الحركة، وتمكن مقاتلوها من دخول القصر الرئاسي في كابول بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات التي قالت إنها استضافته "لأسباب إنسانية".