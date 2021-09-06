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    مصرف لبنان، نوفمبر 2020

    إغلاق المصارف اللبنانية غدا حدادا على رحيل رئيس ​المجلس الشيعي الأعلى

    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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    قررت جمعية المصارف اللبنانية إغلاق المصارف غدا على مستوى البلاد حدادا على رحيل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.

    ووفقا لبيان ​جمعية المصارف​ اللبنانية، الذي نشره موقع النشرة اللبناني، فقد دعت جميع المصارف إلى الالتزام بالإغلاق غدا تعبيرا عن الحداد على رحيل الشيخ عبد الأمير قبلان، رئيس المجلس الشيعي الأعلى.

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    وقال البيان: "بالإشارة إلى مذكرة ​رئاسة مجلس الوزراء​ وحداداً على رحيل رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​، وتزامناً مع يوم تشييع الراحل، قرر مجلس إدارة ​جمعية مصارف لبنان​ دعوة المصارف الأعضاء للإقفال العام يوم الثلاثاء في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري.

    وكان رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان قد توفي أمس الأحد عن عمر يناهز الـ85 عاما.

    وقد أعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الحداد الوطني، يومي الأحد والإثنين، الـ5 والـ6 من سبتمبر/ أيلول الجاري، وقررت تنكيس الأعلام على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الحدث الأليم، حسب مذكرة صادرة عنها.

    ودعت المذكرة إلى "التوقف عن العمل في الإدارات والمؤسسات العامة كافة يوم الثلاثاء المقبل خلال تشييع الراحل الكبير".

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