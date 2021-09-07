رونالدوا عن باريس سان جيرمان: الفوز غير مضمون حتى لو كان لديك الأفضل

قال الأسطورة البرازيلي رونالدو نازاريو دي ليما، إن الفوز بالبطولات تحكمه عناصر كثيرة، ولذا فإن امتلاكك لأفضل اللاعبين لا يعني بالضرورة أن تفوز.

ووفقا لتصريحات نقلها موقع "إيه إي" الأسباني، أكد رونالدو أن فريقا مليئًا بالنجوم لا يضمن شيئًا، معللا "الفوز ليس رياضيًا فحسب، حتى لو كان لديك الأفضل"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بفريق باريس سان جيرمان على وجه التحديد.

رونالدو نازاريو دي ليما، المولود في ريو دي جانيرو، 1976، هو أحد أساطير كرة القدم البرازيلية والعالمية، لعب لفريق لريال مدريد، ويترأس الآن ريال بلد الوليد.

رونالدو تحدث عن كرة القدم على المستوى الدولي، وبالطبع لم يغفل عن ظاهرة باريس سان جيرمان المليئة بالنجوم بعد ضم ليو ميسي.

لكنه وهو يتحدث عن باريس سان جيرمان أكد على أن امبابي على وجه التحديد يشبهه، لافتا إلى أنه يحبه على المستوى الشخصي، حيث قال: "نعم، لديه خصائص مماثلة لي، لديه صفات مجنونة، لديه تقنية رائعة ويعرف كيفية استخدامها بسرعة عالية، ينتقل بين المدافعين بسلاسة عجيبة، ويقفز إلى حراس المرمى، بلا سابق إنذار، لديه مهارات ممتازة، وعلى الرغم من صغر سنه، فقد قطع شوطًا طويلاً بالفعل.. أنا أحب مبابي".

وفيما يتعلق بالمزيج، مبابي ونيمار وميسي، كوصفة لباريس سان جيرمان للفوز بدوري أبطال أوروبا لأول مرة، كان واضحًا، حيث أكد أن نجوم الفريق الباريسي لا يضمنون النجاح النهائي.

وقدم تجربته في ريال مدريد كمثال، قائلا: "لا يزال من السابق لأوانه القول من سيفوز بدوري أبطال أوروبا، تبدأ البانوراما في التبلور في ربع النهائي، باريس سان جيرمان في مركز الصدارة، لكن الحديث عن كرة القدم شيء، واللعب والفوز شيء آخر".

وفسر رونالدو قائلا: "هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الملعب، لعبت لريال مدريد لما يقرب من خمسة مواسم، مع زيدان، بيكهام وفيجو، وآخرين، ومع ذلك فزت بدوري الأبطال، بعوامل أخرى إلى جانب جودة اللاعبين. الفوز ليس بالأمر الحسابي أبدًا، حتى لو كان لديك الأفضل في فريقك".