الشورى الإيراني يعقد اجتماعا مغلقا بخصوص أفغانستان بحضور قائد فيلق القدس

وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية أكد نظام الدين موسوي المتحدث باسم رئاسة مجلس الشورى الإسلامي أن الاجتماع تم عقده بسبب التطورات الجارية في أفغانستان وتأثيرها على العلاقات الإيرانية الأفغانية.

ولفت إلى أن بلاده "على دراية كاملة بالتطورات في أفغانستان"، معللا ذلك بعدم قدرتهم على تجاهلها "نظرا لأواصر الترابط بين شعبي البلدين".

وعن تفاصيل ما دار في الاجتماع قال موسوي: "أثيرت مختلف القضايا في الاجتماع"، موضحا أن قائد فيلق القدس "قدم معلومات دقيقة وموثقة وقوية عن أفغانستان".

ولفت المتحدث باسم الشورى الإيراني إلى أنه تم "تفعيل أجهزتنا الدبلوماسية ومؤسسات أخرى هذه الأيام لرصد التطورات في أفغانستان".

وأكد على أن الأجهزة الأمنية والدفاعية والدبلوماسية لبلاده "مستعدة تماما للتطورات في أفغانستان ونحاول أن نولي اهتماما كاملا لأمن ومصالح إيران واستقرار حدودنا، بالإضافة إلى الاهتمام بآراء الشعب الأفغاني".

وتحدث موسوي عما وصفه بـ "تجاهل الدور التخريبي للولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان"، مؤكدا أن الأميركيين "لعبوا دورا غير بناء في أفغانستان واحتلوا هذا البلد لمدة عشرين عاما تحت ذرائع مختلفة، حيث دخلوا أفغانستان كقوة تدخلية ودمروا روح الأمل والمقاومة لدى الشعب الأفغاني، ولم يفوا بوعودهم، وفي النهاية شهدنا هروبهم الفاضح وغير المسؤول"، على حد تعبيره.

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