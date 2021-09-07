تقرير: المغرب يسبق مصر في صناعة السيارات الكهربائية

أكد تقرير لمعهد دراسات الشرق الأوسط أن المملكة المغربية بعد توقيعها عقدا مع شركة "أوبل" الألمانية لإنتاج السيارات الكهربائية قد سبقت مصر، التي سيبدأ التصنيع فيها منتصف العام المقبل.

ووفقا للتقرير الذي نشرت جريدة هسبريس المغربية تفاصيله، فإن تصنيع سيارات أوبل الكهربائية في مدينة القنيطرة المغربية، قد سبق ما خططت له مصر بعد توقيعها خطة مع الصين لتصنيع السيارات الكهربائية بها.

ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة من المغرب تعد "مكسبًا إستراتيجيًا لصناعة السيارات الأوروبية على حساب الصين، كبوابة إلى غرب إفريقيا".

وعن ميزات الاتفاق للشركة الألمانية، قال التقرير إن المغرب سيوفر لها "قاعدة إنتاج قريبة للتصدير الفعال من حيث التكلفة للسيارات الكهربائية إلى الأسواق سريعة التوسع في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".

وحول تفاصيل ما سيتم إنتاجه، قال التقرير إن الاتفاق يشمل "القدرة على إنتاج أكثر من 700000 سيارة سنويًا"، لافتا إلى أن هذا العدد سيجعل من المغرب "ملك صناعة السيارات في شمال إفريقيا".

وقارن التقرير بين مصر والمغرب مؤكدا أن مصر ستنتج قرابة "25000 سيارة في العام"، مشيرا إلى أنها كانت "مستعدة للقفز على المغرب لتصبح أول منتج للسيارات الكهربائية في شمال إفريقيا، وبالتالي تبرز كمركز تصنيع السيارات الرائد التالي في المنطقة، إذ في إنجاز كبير للقاهرة وقعت شركة صناعة السيارات الصينية "دونجفينج" اتفاقية إطارية في يناير 2021 مع شركة النصر لتصنيع السيارات المملوكة للدولة المصرية، لإنتاج السيارات الكهربائية بشكل مشترك في مصر".

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