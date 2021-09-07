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    4 أعراض خطيرة لنقص فيتامين ب12 و4 أنواع من الطعام تعوضه

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    يؤثر نقص فيتامين ب12 على العديد من الأشخاص، خاصة إذا كان عمر أحدهم يزيد على 60 عامًا.

    ووفقا لموقع إكسبريس يو كيه، فإن 20% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، يعانون من نقص فيتامين ب12، و11% من الذين يتبعون حمية نباتية يعانون من نقص الفيتامين نفسه، وهو ما يجعلهم جميعا عرضة لعدد من الأعراض الخطيرة، التي يمكن أن تسبب لهم مشاكل كثيرة.

    فيتامين بي 12
    © Depositphotos / Ayo888
    علامة على الوجه تدل على نقص فيتامين ب12

    وهذه الأعراض التي يعرف الشخص من خلالها إصابته بنقص فيتامين ب12، يمكن إجمالها في 4 أعراض:

    · الجلد الباهت والمصاب باليرقان

    وهذا العرض تحديدا يحدث بسبب دور فيتامين ب12 في إنتاج خلايا الدم الحمراء، لذلك فإن عدم الحصول على ما يكفي منه يمكن أن يجعلك تبدو شاحبًا أو مصابًا باليرقان.

    · التعب والإرهاق الدائم

    وهذا أيضًا لأن فيتامين ب12 يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وبالتالي يؤدي النقل غير الفعال للأكسجين إلى الشعور بالإرهاق.

    · الوخز المستمر.. "دبابيس وإبر"

    حيث يمكن أن يتسبب نقص فيتامين ب12 على المدى الطويل في تلف الأعصاب، وهو ما يشعر معه الشخص بالخدر في معظم أعصابه، والوخز الدائم، الذي يشببهه كثيرون بأنه مثل الدبابيس والإبر في كل أنحاء الجسم.

    · الشعور بضيق في التنفس والدوار

    حيث يؤدي أيضا عدم إنتاج خلايا الدم الحمراء بشكل طبيعي لنقص فيتامين ب12، إلى فقر الدم نتيجة انخفاض إنتاج تلك الخلايا.

    كيف يمكنني تعويض فيتامين ب12؟

    لحسن الحظ، هناك بعض الأطعمة المتوفرة، التي يمكن تناولها تحديدا في وجبة الإفطار، وهي ترفع بدورها نسبة فيتامين ب12 في جيم الإنسان.

    المكسرات
    © Fotolia / Quanthem
    أعراض خطيرة يسببها نقص فيتامين "ك" ودراسة تكشف فوائده

    فهذا النوع من الفيتامين "ب12"، يوجد  بشكل طبيعي في اللحوم ومنتجات الألبان والأسماك، ولكن إذا كنت نباتيًا، أو لا تأكل غالبًا منتجات حيوانية، فلا داعي للقلق: فهناك الكثير من الأطعمة المدعمة بفيتامين ب12 الإضافي.

    وقد أكد الأطباء على وجبة الإفطار باعتبارها "أهم وجبة في اليوم"، وبالتالي لابد من تناول 4 أنواع من الأطعمة في هذه الوجبة لتعويض نقص هذا الفيتامين.

    · السلمون المدخن

    سمك السلمون ليس مجرد طعام فطور لذيذ ولكنه أيضًا طريقة صحية للغاية لبدء اليوم، من حيث غناه بفيتامينات ب وكذلك أوميغا 3، وهذا الإفطار الغني بالبروتين سيبقيك ممتلئًا طوال الصباح.

    · مستخلصات الخميرة

    سواء كنت تحبها أو تكرهها، فإن مستخلصات الخميرة هي مصدر كبير للفيتامينات والمواد المغذية.

    · الحليب

    حيث يحتوي الحليب أيضًا على فيتامين ب12 ، حتى إن بعض الدراسات تشير إلى أن الأشخاص يمتصون فيتامين ب12 بشكل أفضل من منتجات الألبان.

    بالنسبة لأولئك الذين لا يشربون منتجات الألبان، فإن العديد من بدائل الألبان النباتية تضيف فيتامين ب12 إلى حليبهم أيضًا، حيث يحتوي حليب الصويا على نسبة عالية من فيتامين ب12 بشكل خاص، لذا يمكن أن تكون الحبوب المدعمة بحليب الصويا أيضًا بديلًا صديقًا للنباتيين.

    · البيض

    حيث يعتبر البيض طريقة رائعة أخرى للحصول على المزيد من فيتامين ب12 في نظامك الغذائي، بالإضافة إلى كونه غنيًا بالبروتين، مما يجعلك ممتلئًا لفترة أطول.

    أيضا يعد البيض أيضًا أحد الأطعمة القليلة التي تحتوي على فيتامين د أيضًا، لذا فهو أكثر تغذية.

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