السلفادور.. أول دولة في العالم تعتمد البيتكوين عملة قانونية

وحسب رويترز، فإنها تجربة تسعى لخفض تكلفة التحويلات المرسلة من الخارج والتي عانت في الساعات الأولى من انقطاع، بسبب حل قيود فنية.

ويهدف الإجراء الذي قاده الرئيس الشاب والشعبي نيب بوكيلي (40 عاما) إلى السماح للسلفادوريين بتوفير 400 مليون دولار ينفقونها سنويا على عمولات التحويلات التي يرسل معظمها من الولايات المتحدة.

في العام الماضي وحده، بلغت التحويلات إلى السلفادور ما يقرب من 6 مليارات دولار، أو 23 % من الناتج المحلي الإجمالي وهي واحدة من أعلى النسب في العالم.

وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية السلفادوريين يشككون في استخدام البيتكوين ولا يثقون في تقلب العملة المشفرة التي، وفقًا لمنتقدي المبادرة، يمكن أن تؤدي إلى غسل الأموال وزيادة المخاطر على المؤسسات المالية، ومع ذلك، فإن بعض المواطنين متفائلون.

في الفترة التي تسبق الإطلاق، قامت الحكومة بالفعل بتركيب أجهزة الصراف الآلي من محفظتها الرقمية المسماة "شيفو"، والتي ستسمح بتحويل العملة المشفرة إلى دولارات وسحبها بدون عمولة.

كشف بوكلي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، أنه في غضون ساعات من إطلاق الخدمة، كان لا بد من مقاطعتها بسبب "مشاكل التثبيت" التي واجهها بعض المستخدمين.

وأوضح أن "أي بيانات يحاولون إدخالها في هذا الوقت ستعطيهم خطأ، حيث يتم فصل النظام أثناء زيادة سعة الخوادم، إنها مشكلة بسيطة نسبيًا، لكن لا يمكن إصلاحها مع النظام المتصل".

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لم تكن المحفظة الرقمية السلفادورية قد ظهرت على منصات تنزيل التطبيقات الخاصة بشركة أبل، وجوجل، وهواوي، مما أدى إلى سلسلة من التغريدات من بوكلي، أحدها برمز "غاضب" بوجه أحمر.

وكان الرئيس قد طلب أمس الاثنين الصبر في محاولة لتهدئة التوقعات بتحقيق نتائج سريعة، موضحا على تويتر: "مثل كل الابتكارات، فإن عملية بيتكوين، في السلفادور لها منحنى تعليمي، كل طريق إلى المستقبل مثل هذا ولن يتم تحقيق كل شيء في يوم واحد أو شهر واحد".

في الليلة السابقة، اشترت السلفادور أول 400 عملة بيتكوين، مما رفع سعر العملة المشفرة مؤقتًا بأكثر من 1.5% إلى 52700 دولار.

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