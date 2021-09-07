الحكومة الليبية ترد على تأجيل مجلس النواب جلسة مساءلتها: نستغرب ذلك

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بيانا ردت فيه على قرار مجلس النواب الليبي تأجيل جلسته، التي كانت مقررة اليوم لمساءلتها، إلى غد الأربعاء.

ووفقا لما نشرته الحكومة الليبية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد أكدت أنها تستغرب موقف المجلس الذي كان يلح في عقد الجلسة حسب تعبيرها.

وقال البيان: "في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى العمل المستمر نتيجة الوضع الصعب الذي تمر به والحاجة للمضي قدما في العملية السياسية، تستغرب حكومة الوحدة الوطنية تأجيل عقد جلسة مساءلة الحكومة من قبل مجلس النواب الليبي بحجة وصول الحكومة في وقت متأخر عن موعد عقد الجلسة، وعدم تبقي وقت كافي لعقدها، ورغم مطالبة المجلس بعقدها بشكل عاجل في وقت سابق ".

وشددت على أنه "وتقديرا للمصلحة الوطنية العليا، تعلن حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها الالتزام بحضور جلسة المساءلة المؤجلة إلى يوم الغد الأربعاء 8 سبتمبر 2021، علما بأن الحكومة سلمت إجابات كافة الاسئلة مكتوبة" حسب تعبير البيان.

وكان عبد الله بليحيق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي قد نشر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدا أن مجلس النواب الليبي قد علق جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد عقدها مباشرة، إلى يوم الغد.

وعلل المجلس وفقا لبليحيق تعليق جلسته بما قال إنه "نظراً لتأخر الحكومة وعدم حضورها في موعدها".

وقبل أن ينشر المتحدث الرسمي خبر التعليق بدقائق كما هو ثابت من توقيت النشر، كان قد نشر تنويها بوصول الحكومة إلى مقر مجلس النواب بمدينة طبرق، مؤكدا أنه "وبعد قليل تنطلق أعمال جلسة استجواب الحكومة وستكون منقولة على الهواء مباشرة".

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