الجامعة العربية تؤكد ضرورة إنجاز الاستحقاقات الليبية في موعدها

أكدت الجامعة العربية موقفها، الذي وصفته بالثابت، تجاه ضرورة إنجاز الاستحقاقات الليبية في مواعيدها.

وحسب تصريحات لمصدر في الأمانة العامة بالجامعة، فقد شدد على ضرورة الوفاء بكافة الاستحقاقات المتعلقة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، في ديسمبر المقبل.

كما أوضح المصدر أن الجامعة العربية، تؤكد على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخراج التواجد العسكري الاجنبي بكافة مكوناته من ليبيا لضمان إجراء الانتخابات بشكل ذي مصداقية.

ولفت إلى أن الجامعة تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها دولة ليبيا خلال الأونة الأخيرة، مرحبا بالإفراج عن ثمانية من الموقوفين الذين تم تسليمهم لمجلس حكماء مصراته.

وأشاد المصدر بالجهود المبذولة في هذا الخصوص باعتبارها جزءاً من تدابير بناء الثقة المطلوب تواترها خلال الفترة المقبلة.

كما حذر المصدر من تكرار الاشتباكات المؤسفة التي وقعت خلال الآونة الأخيرة وتأثيرها السلبي على التفوق المحرز مؤخراً على كافة الأصعدة.

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