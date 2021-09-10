عملية جديدة يطلقها الحشد الشعبي العراقي لتعقب فلول "داعش"..."ثأر الأبطال"

كشف الحشد الشعبي العراقي عن عملية جديدة أطلق عليها اسم ثأر الأبطال، يتعقب من خلالها بقايا تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ( المحظور في روسيا ودول كثيرة).

وحسب بيان لقيادة عمليات الأنبار قي الحشد الشعبي العراقي، نشره موقع السومرية نيوز، فإن العملية سوف تستهدف "الشريط والمناطق الرخوة أمنيآ بمشاركة (٤) ألوية من الحشد إضافة للمديريات الساندة التابعة للهيئة".

وأوضح البيان أن بداية العملية كانت من فجر اليوم الجمعة، لافتا إلى أن القوات تعاملت مع الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، "بداية من قضاء القائم باتجاه منفذ الوليد مرورا بعدد من المناطق والأودية التي توصف بالمؤثرة أمنيا وتتخذها عصابات داعش الإرهابية كملاذ آمن لها".

وعن أسباب اختيار توقيت العملية، أشار البيان إلى أنها جاءت عقب "ملاحظة تحركات لـ تنظيم داعش في عدد من تلك المناطق وثأرا لشهداء حرس الحدود الأبطال الذين استهدفوا قبل أيام".

يشار إلى أن قوات الحشد الشعبي في محافظات ديالي وصلاح الدين كانت قد أطلقت عمليات أمنية مشتركة، حسب تصريحات لقائد عمليات ديالى للحشد الشعبي، طالب الموسوي.

وأوضح بيان للحشد الشعبي أن "قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي متمثلة بقيادة عمليات ديالى للحشد بجميع ألويتها وقيادة كركوك وشرق دجلة متمثلة باللواء 22 والتاسع و88 وبإسناد من التشكيلات الساندة للحشد الشعبي من مديرية مقاتلة الدروع ومكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية والإعلام والطبابة وبغطاء جوي من طيران الجيش، باشرت بتنفيذ عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في ديالى وصلاح الدين".

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