ارتفاع أسعار النفط بسبب بيانات تراجع المخزون الأمريكي

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بسبب تنامي علامات التشديد في الأسواق الأمريكية، عقب بيانات تتحدث عن تراجع المخزون الأمريكي.

وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، فإن أسعار النفط ارتفعت اليوم الجمعة رغم أن المعايير كانت تؤكد الاتجاه إلى خسائر أسبوعية 1%.

وقد زادت عقود خام برنت الآجلة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، 63 سنتا أو 0.9% إلى 72.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0624 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي "دبليو تي آي" لشهر أكتوبر/تشرين الأول 68.65 دولار للبرميل ، بارتفاع 51 سنتًا أو 0.8%.

وانخفض العقدان بأكثر من 1%، يوم الخميس، بسبب أن الصين أكدت إطلاق احتياطيات النفط الخام إلى السوق من خلال مزاد علني لتخفيف ضغط تكاليف المواد الأولية المرتفعة على مصافي التكرير المحلية.

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