إيران تعلن استيرادها 46 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال 20 شهرا

وحسب بيان للجمارك الإيرانية، اليوم الجمعة، نشرته وكالة إرنا للأنباء، فقد دخلت إلى إيران 49 شحنة من لقاحات مضادة لـ فيروس كورونا تحتوي على 46 مليون جرعة.

وأوضح البيان أن الشحنات جميعها دخلت من مطار الإمام الخميني، خلال الفترة من 4 فبراير/ شباط العام الماضي، وحتى إلى الـ 9 من سبتمبر/ أيلول الجاري، لافتا إلى أنه قد تم تسليمها مباشرة الى وزارة الصحة في البلاد.

وعن تفاصيل الشحنات التي دخلت والدول المصدرة لها، أشار البيان إلى أنها متعددة الوجهات، حيث تم الاستيراد من روسيا والصين واليابان وإيطاليا وكوريا الجنوبية والنمسا والهند.

ووفقا للبيان فقد كان الرقم الأكبر من بين اللقاحات التي تم استيرادها، لقاح سينوفارم الصيني، والذي بلغت شحناته 28 شحنة، احتوت على 37 مليونا و530 ألف جرعة

إلى ذلك فقد أعلن وزير الصحة الإيراني، بهرام عين اللهي، أمس الخميس، استيراد 40 إلى 50 مليون جرعة أخرى حتى نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى وفرة اللقاح في بلاده، وأن السلطات غير قلقة من هذا الملف.

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