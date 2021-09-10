انخفاض مبيعات "فولكس فاغن" بنسبة 22% لهذا السبب

ووفقا لبيان للشركة نشرته "رويترز"، فإن نقص أشباه الموصلات يتسبب في تباطؤ شركة "فولكس فاغن" وانهيار مبيعاتها.

وأوضح أنه في شهر أغسطس/ آب الماضي، أنتجت المجموعة 616500 سيارة في جميع أنحاء العالم، أي أقل بنسبة 22% عن العام الماضي، ما يعني أن عمليات التسليم قد انخفضت للشهر الثاني على التوالي.

وكان الانخفاض الشهر الماضي أكثر وضوحًا في الصين، أكبر سوق مبيعات لشركة صناعة السيارات، حيث انخفضت بنسبة الثلث.

في أوروبا وأمريكا أيضًا، باعت الشركة التي يقع مقرها في فولفسبورغ عددًا أقل من السيارات الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي.

ومن بين ماركات السيارات التابعة للمجموعة، كان أداء السيارات جيدًا نسبيًا مع ناقص 0.7%.

في المقابل، انخفضت عمليات التسليم إلى شركة "سكودا" التشيكية الشقيقة بنسبة 34%، كما باعت "بورش" عددًا أقل من السيارات، بنسبة ناقص 18.5%، بينما باعت "أودي" 20% أقل من سياراتها الفاخرة.

وفيما فقدت العلامة التجارية الأساسية فولكس فاغن ما يقرب من الربع، فقد زادت الشركات المصنعة للشاحنات والحافلات "مان" و"سكانيا"، من مبيعاتها بشكل كبير.

وسلمت المجموعة ما يقارب 6.3 مليون سيارة منذ بداية العام الحالي، بزيادة قدرها 13%.

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