أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان

حذرت أمريكا مواطنيها من السفر إلى لبنان عن طريق رسالة إلكترونية تم تعميمها من وزارة الخارجية الأمريكية.

وبحسب موقع لبنان 24، فقد رفعت أمريكا مستوى تحذيرها من السفر إلى لبنان إلى المستوى الرابع "لا تسافر"، وهو أعلى مستوى ممكن.

وعن أسباب التحذير ذكرت رسالة الخارجية الأمريكية عدة أسباب، منها ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وارتفاع معدل جرائم العنف.

وقالت ما نصه: "ربما تكون الدوافع السياسية خلف عمليات القتل المتعددة والتي لم تحل حتى اللحظة خلال الأشهر الـ12 الماضية في لبنان، لذا على المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون داخل الأراضي اللبنانية أن يكونوا على دراية من مخاطر البقاء في البلاد وإعادة النظر بشأن سلامتهم الشخصية".

وتحدثت الرسالة كذلك عما وصفته بـ "هشاشة البنية التحتية في البلاد"، لافتة إلى "الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وشح الوقود"، ملمحة إلى طوابير السيارات الطويلة أمام محطات الوقود، قائلة: "تسبب طوابير السيارات الطويلة أمام محطات المحروقات ازدحاما مروريا في جميع أنحاء البلاد، كما تنقل وسائل الإعلام اللبنانية بشكل شبه يومي، إشكالات، بعضها مسلح، أمام المحطات بسبب شح هذه المادة".

وقالت: "نبهت الصيدليات والمستشفيات من نقص مزمن في الأدوية والمستلزمات الطبية، كما من صعوبة دفع أجور الكادر الطبي. لذا يجب على المسافرين إحضار كميات كافية من الأدوية لتغطية مدة إقامتهم".

وأكدت رسالة الخارجية الأمريكية أنه "قد يتم تعديل سياسات الأمن الداخلي لسفارة الولايات المتحدة في أي وقت ومن دون إشعار مسبق".

يشار إلى أن هذا المستوى من التحذير تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية عادة مع الدول التي تعاني من مجاعات وصراعات، ومنها أفغانستان، وإسرائيل/فلسطين المحتلة، والسودان واليمن وإيران.

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