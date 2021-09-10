عبير موسي تتحدث عن سبب يفقد الرئيس التونسي شرعيته

وحسب كلمة لها في اجتماع لحزب الدستوري الحر، قالت موسي إن "توجّه رئيس الجمهورية نحو تعليق العمل بالدستور ووضع نظام مؤقت للسلط قد يفقده شرعيته أيضا".

وطالبت موسي الرئيس قيس سعيد بعدم التلاعب بمنصب وزير القائد الأعلى للقوات المسلحة، قائلة: "رئيس الجمهورية انتخب مباشرة من الشعب حسب دستور 2014 ولا يجب أن يتلاعب بمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة".

ولفتت موسي إلى أن "من يدفع الرئيس قيس سعيد نحو تعليق الدستور إنما هو يسعى إلى تنحيته بإخراجه من الشرعية".

ووفقا لما ورد على صفحة النائبة التونسية، فإن الحزب أعلن أنه "من منطلق المسؤولية والروح الوطنية نعلن وضع إمضاءات كتلة الحزب الدستوري الحر على ذمة رئاسة الجمهورية لتسهيل أي آلية دستورية لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في الآجال القانونية".

وفي حين رفض الحزب تفكيك الدولة والزج بها نحو المجهول، فإنه دعا الرئيس إلى "سحب البساط من تحت أقدام الغنوشي وتنظيمه وعدم إعطاء فرصة للإخوان للعب دور السلطة الشرعية المنقلب عليها".

كما طالب بـ "احترام سيادة الشعب التونسي والتوجه له مباشرة عبر التلفزة الوطنية الرسمية لإعلامه بقرارات الرئاسة".

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