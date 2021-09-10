أسماء وزراء حكومة ميقاتي وحقائبهم

صدّق الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة دولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

ووفقا لموقع لبنان 24، فإن توقيع عون جاء طبقا للبند 4 من المادة 53 من الدستور اللبناني، وبناء على المرسوم رقم 8376 الذي أصدره، اليوم الجمعة، بتسمية السيد نجيب ميقاتي رئيسًا لمجلس الوزراء.

وقد تضمن قرار التشكيل كلا من سعادة الشامي نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، وبسام مولوي وزيرًا للداخلية والبلديات، ويوسف خليل وزيرًا للمالية، وعبدالله أبو حبيب وزيرًا للخارجية والمغتربين.

ولوزارة الطاقة والمياه، تم تعيين وليد فياض، ولوزارة الاتصالات جوني قرم، ولوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عباس حلبي.

كما ضم هنري خوري وزيرًا للعدل، وموريس سليم وزيرًا للدفاع الوطني، وعلي حمية وزيرًا للأشغال العامة والنقل، وفراس الأبيض وزيرًا للصحة العامة، وهيكتور حجار وزير دولة للشؤون الاجتماعية، وناصر ياسين وزيرًا للبيئة.

وفي وزارة العمل عُيّن مصطفى بيرم، ولوزارة الاقتصاد والتجارة تم اختيار أمين سلام، ولوزارة السياحة وليد نصار، ولوزارة الزراعة عباس الحاج حسن.

كذلك تضمن التشكيل محمد مرتضى وزيرًا للثقافة، وجورج دباكيان وزيرًا للصناعة، ونجلا رياشي وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، وجورج قرداحي وزيرًا للإعلام، وعصام شرف الدين وزيرًا للمهجرين، وجورج كلاس وزيرًا للشباب والرياضة.

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