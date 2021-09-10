دوي صافرات إنذار في مستوطنات إسرائيلية قرب قطاع غزة

دوت صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية قرب قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، بعد وقت قصير من إعلان تل أبيب القبض على أسيرين من إجمالي ستة فروا من سجن جلبوع يوم الإثنين الماضي.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن صافرات إنذار دوت في مجلس إشكول الإقليمي، ضمن ما تسمى مستوطنات غلاف غزة.

وقالت الصحيفة: "دوت صافرات الانذار في مجلس اشكول الاقليمي في غلاف غزة، وذلك بعد فترة وجيزة من اعتقال اثنين من الأسرى الأمنيين الذين فروا من سجن جلبوع وينتميان إلى حركة الجهاد الإسلامي".

وأفاد المراسل العسكري للصحيفة بأن قذيفة صاروخية جرى إطلاقها من قطاع غزة وجرى تشغيل منظومة القبة الحديدية.

فيما أوضح موقع "واللا" أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات أفشالوم ويفول وشلوميت.