مقتل 5 أشخاص في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في ساحل العاج

تحطمت مروحية عسكرية في الجزء الشمالي من ساحل العاج، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

موسكو - سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية في وقت متأخر الجمعة أن طائرة من طراز Mi-24 تحطمت في الساعات الأولى من يوم الجمعة خلال مهمة استطلاع بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.

وما تزال أسباب الحادث مجهولة، وقد تم فتح تحقيق.

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