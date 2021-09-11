الجمهوريون يعتبرون فرض لقاح كورونا "خطوة استبدادية" من بايدن

اعتبر نواب من الحزب الجمهوري ومسؤولون فيه أن ما أكده الرئيس الأمريكي جو بايدن من عزمه فرض إلزامية اللقاح على ثلثي العمال الأمريكيين "خطوة استبدادية".

وحسب سي إن بي سي، فإن غضبا بدأ يستشري بين أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي عقب خطاب الرئيس جو بايدن، الذي أعلن فيه أن التطعيم ضد فيروس كورونا، سيكون إلزاميا قريبا لثلثي العمال الأمريكيين.

وأكدوا أنهم بصدد إطلاق إجراءات ضد الإدارة الديموقراطية، واصفين قرار بايدن بأنه "يشبه إلى حد كبير الديكتاتورية".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن عن ذلك في خطابه الأخير، قائلا "صبرنا، لكن صبرنا بلغ حدوده"، مؤكدا أنه سيجعل التطعيم إلزاميا لقرابة 100 مليون شخص أمريكي.

وعن ردود فعل الجمهوريين أعلن حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت توقيعه أمرا تنفيذيا لما وصفه بـ"حماية حق مواطني ولايته في موقفهم من التطعيم ضد كورونا".

ووعدت رونا مكدانيل زعيمة الحزب الجمهوري بملاحقة الإدارة الأمريكية "لحماية الأمريكيين وحرياتهم".

يشار إلى أن قرابة 80 مليونا من الأمريكيين لم يتلقوا اللقاح، وهم من خاطبهم بايدن قائلا: "كان علينا جميعا دفع ثمن رفضكم".

من جهته اعتبر مايك بنس نائب الرئيس السابق لدونالد ترامب، أن هذه الطريقة التي يتبعها بايدن "ليست الطريقة التي ينتظر الأمريكيون من مسؤوليهم المنتخبين التحدث إليهم بها".

وقد وقع بايدن أول أمس الخميس مرسوما بضرورة تطعيم موظفي القطاع العام في الأسابيع المقبلة، دون إمكانية اللجوء إلى الفحوصات الدورية.

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