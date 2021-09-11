مسؤول مغربي يتحدث عن عودة الحياة الطبيعية لبلاده آخر العام

قال سعيد المتوكل عضو اللجنة العلمية المغربية ضد كورونا، إن بلاده يمكنها العودة إلى الحياة الطبيعية مع أواخر العام الجاري.

وحسب تصريحات لموقع هسبريس المغربي أكد المتوكل أن "التنبؤات دائما تكون صعبة؛ لتداخل عوامل كثيرة في تحديدها، من بينها السيرورة التاريخية للفيروس"، لكنه استدرك مرجحا "أن يظل المنحنى التنازلي للوضع الوبائي مستمرا".

وفسر عضو اللجنة العلمية المغربية ما يقصده بعودة الحياة الطبيعية إلى بلاده، بوجود "تعايش مع الفيروس، خاصة مع توفر اللقاحات اللازمة".

لكن المسؤول المغربي علق هذا التأكيد، مشيرا إلى ضرورة "انخراط المواطنين في الالتزام بالوسائل الوقائية والإجراءات الاحترازية"، لافتا إلى أن هذا الالتزام "من شأنه أن يسهم في تحسين الأوضاع أكثر فأكثر".

وناشد المتوكل المواطنين "ضرورة الانخراط في عملية التلقيح"، مطالبا من يشعر بأعراض كورونا أن يقوم بـ "التداوي بسرعة حسب البرنامج الوطني".

يشار إلى أن بيانات وزارة الصحة المغربية تؤكد وجود قرابة 39054 حالة إصابة نشطة بفيروس كورونا، بينما تؤكد تراجع مؤشر الإصابة إلى 9.4% ونسبة الفتك بالفيروس 1.5%، مقابل 94.2% كنسبة تعاف.