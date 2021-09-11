تركيا تقول "ليس لديها علم" بوجود الساعدي القذافي على أراضيها

أكدت تركيا عدم علمها بوجود الساعدي القذافي على أراضيها، وذلك بعدما نشرت وسائل إعلام ليبية أنباء تفيد بانتقاله إلى إسطنبول.

وقال متحدث باسم الخارجية التركية، لوكالة فراسن برس إن بلاده ليس لديها علم بوجود الساعدي القذافي على أراضيها.

وكان موسى إبراهيم، المتحدث باسم عائلة القذافي، ووزير الإعلام الليبي السابق، قد أكد لوسائل إعلام محلية أن الساعدي موجود مع أسرته في تركيا.

وفي حين أكد وجود عروض لاستضافة الساعدي من مصر والسعودية، فإن الاختيار وقع على تركيا.

وعلل ذلك "بأنها (تركيا) أسهل من الناحية اللوجستية، إضافة إلى رغبة الساعدي في الذهاب إليها".

يشار إلى أن الساعدي القذافي، هو النجل الثالث للزعيم الليبي السابق معمر القذافي، ويبلغ من العمر 47 عاما، وقد أطلق سراحه نهاية الأسبوع الماضي، عقب فترة قضاها في السجن منذ العام 2014 عندما تم تسليمه إلى ليبيا من النيجر.

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