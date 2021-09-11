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    وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

    وزير الخارجية القطري: سعيد بتعاوننا المثمر مع تركيا بشأن مطار كابول

    © AFP 2021 / MUSTAFA ABUMUNES
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    عبّر وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، عن سعادته بالتعاون بين بلاده وتركيا بخصوص مطار كابول.

    وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب وزير الخارجية القطري، أمس، قائلا: "التقيت صباح اليوم بأخي في أنقرة لتباحث الرؤى ووجهات النظر حول أفغانستان".

    وأكد أنه "سعيد بنتائج تعاوننا المثمر بشأن مطار كابول، والذي أسهم باستئناف عمليات الإجلاء الآمن للمدنيين، وأوجد حلقة وصل بين أفغانستان والعالم الخارجي".

    وكان وزير الخارجية القطري قد وصل إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة استقبله خلالها مولود شاوش أوغلو وزير الخارجية التركي، حيث أكد أنه بحث التطورات في أفغانستان، والعلاقات الثنائية بين تركيا وقطر.

    يشار إلى أن لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، قد قالت الأربعاء الماضي، إن بلادها والجمعيات الخيرية قامت ببناء المزيد من المساكن للاجئين الأفغان، حيث قامت السلطات القطرية ببناء المزيد من المساكن والعيادات الميدانية، كما توفر أكثر من 55 ألف وجبة يوميا للاجئين الأفغان.

    وأكدت راشد الخاطر أن نحو ثلثي الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان قد انتقلوا إلى دول أخرى، فيما لا يزال نحو 20 ألف شخص في بلادها، التي توفر لهم الطعام والرعاية الصحية والطبية.

    وأوضحت المسؤولة القطرية أنه تم إسكان بعض اللاجئين الأفغان، بما في ذلك اللاجئين الذين عملوا في مؤسسات إعلامية مثل "نيويورك تايمز" الأمريكية، في فيلات جديدة تماما تم بناؤها لكأس العالم 2022، في وقت يعيش البعض الآخر في قاعدة "العديد" العسكرية.

    وأشارت لولوة بنت راشد الخاطر إلى أن بلادها قدمت 68 طنا من المساعدات الغذائية والطبية إلى أفغانستان.

    وفي 31 آب/أغسطس الماضي، استولت حركة طالبان على مطار كابول كاملا بعد ساعات من إقلاع آخر طائرة عسكرية أمريكية منه وخروج القوات الأجنبية نهائيا من أفغانستان، ليعقبه احتفال مسلحي الحركة بهذا الانسحاب معبرين عن فرحتهم بعودة "النظام الإسلامي".

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    الكلمات الدلالية:
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