الخارجية القطرية: سهلنا عبور 60 ألف أفغاني ونرتب لنقل مئات متبقين لدينا

قالت وزارة الخارجية القطرية إنهم قاموا بتسهيل عبور 60 ألف أفغاني إلى دول متعددة، مؤكدة أنه لم يتبق سوى مئات يتم الآن ترتيب نقلهم.

وحسب ما صرح به السفير أحمد بن سعيد جبر الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية، فإن قطر قامت بتسهيل عبور قرابة الـ 60 ألفا من الأفغان إلى دول أخرى.

وأوضح أنه "لم يتبق داخل قطر من الأفغان إلا مئات، وتجرى الترتيبات حاليًا لإكمال نقلهم إلى مقاصدهم خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكانت أمريكا وبعض الدول الأوربية قد وجهوا الشكر إلى قطر لجهودها في عمليات الإجلاء، من مطار كابول.

ونجح فريق تقني من قطر في إعادة فتح مطار كابول أمام الرحلات الدولية، عقب توقفه عن العمل فترة طويلة.

وقد غادر نحو 200 راكب، أول أمس الخميس، بينهم مواطنون أمريكيون، مطار كابول، في أول رحلة تقل أجانب من العاصمة الأفغانية منذ انتهاء عملية الإجلاء الموسعة التي قادتها الولايات المتحدة في 30 أغسطس/ آب، وبمساعدة قطرية، حيث تأتي الرحلة التي تطير إلى الدوحة في الوقت الذي تواصل فيه حركة طالبان فرض سيطرتها على مقاليد السلطة في البلاد.

وقد عملت قطر كوسيط مركزي بين حركة طالبان، والمجتمع الدولي في السنوات الأخيرة، ونقلت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، سفاراتها من كابول إلى الدوحة في أعقاب استيلاء الحركة على السلطة.

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