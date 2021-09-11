كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية: "التيار الشمالي 2" الروسي أصبح حقيقة

قال آموس هوشتاين، كبير مستشاري وزارة الخارجية لشؤون أمن الطاقة، إن مشروع "التيار الشمالي 2" الروسي أصبح الآن حقيقة واقعة.

وحسب تصريحات لـ"رويترز"، أقر هوشتاين بأن خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2" قد أصبح واقعا يجب التعامل معه، لكنه قال إنه قدم تطمينات لأوكرانيا وبولندا بشأن تخفيف أي تهديد يمثله هذا الخط.

وقال: "هناك متنفس حتى عام 2024 لضمان احتفاظ أوكرانيا بوضعها كدولة عبور للغاز"، لكنه حث كييف على التحرك نحو مصادر طاقة بديلة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أقوى داعم لأوكرانيا في مواجهة مع موسكو منذ أن أعادت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، لكن كييف عارضت صفقة أمريكية ألمانية في يوليو/ تموز الماضي، سمحت بإكمال مشروع نورد ستريم 2 بتكلفة 11 مليار دولار.

وقد أكدت شركة غازبروم الروسية، أمس الجمعة، أنها انتهت من بناء خط الأنابيب الذي سينقل الغاز الطبيعي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق متجاوزا أوكرانيا.

وتخشى حكومة الرئيس فلاديمير زيلينسكي أن تستخدمه روسيا كسلاح جيوسياسي وتحرم أوكرانيا من مليارات الدولارات كرسوم عبور.

وينتهي اتفاق الترانزيت الحالي بين أوكرانيا وروسيا في عام 2024، في حين لم تعط موسكو التزامًا صارمًا بتمديده.

وقد نصت الصفقة الأمريكية الألمانية على إنشاء "صندوق أخضر لأوكرانيا" بقيمة مليار دولار يهدف إلى تحسين استقلال الطاقة في البلاد.

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