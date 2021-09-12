عمدة باريس تعلن ترشحها للرئاسة الفرنسية في الانتخابات القادمة

ووفقا لرويترز، قالت هيدالغو اليوم الأحد إنها ستترشح للرئاسة في عام 2022 على بطاقة اشتراكية، رغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن فرصتها ضئيلة في مواجهة تحد خطير ما لم تتمكن من توحيد اليسار المجزأ.

هيدالغو البالغة من العمر 62 عامًا، قالت في إعلانها عن ترشيحها من مدينة روان في نورماندي: "من أجل إعطاء الأمل لحياتنا، قررت أن أترشح للرئاسة الفرنسية".

يشار إلى أن هيدالغو، كانت أول امرأة تدير العاصمة الفرنسية في عام 2014، وهي من بين عدد قليل من كبار السياسيين اليساريين الذين خرجوا من إعادة رسم الرئيس إيمانويل ماكرون للمشهد السياسي في عام 2017 دون أن يصابوا بأذى نسبيًا، حيث حصلت على حوالي 8 ٪ من دعم الناخبين.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال قد أعلن في يوليو/ تموز الماضي، عن موعد الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا، قائلا إنها ستتم عبر دورتين، الاولى في الـ10 من أبريل/ نيسان 2022، والثانية في الـ24 من الشهر نفسه.

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد انتخب في السابع من مايو/ أيار عام 2017 لولاية مدتها خمس سنوات وتولى منصبه يوم 14 من نفس الشهر.

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