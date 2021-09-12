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    كيف تعيش لفترة أطول؟.. بحث لجمعية القلب الأمريكية يجيب

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    لعلها الأمنية الأهم لكل البشر، كيف يعيش لفترة أطول؟ هذه الدراسة تجيبك من خلال تطبيق علمي مدروس.

    الدراسة أجرتها جمعية القلب الأمريكية وتم تقديم نتائجها في مؤتمر علم الأوبئة والوقاية ونمط الحياة وصحة القلب، والأوعية الدموية لعام 2021 التابع لجمعية القلب الأمريكية ونشرها موقع إكسبريس.

    قياس ضغط الدم
    © Photo / Pixabay//rawpixel / 3254
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    الدراسة أثبتت أن المشي هو شكل من أشكال التمرين الرائع للجسم والعقل، لكنها طرحت السؤال: كم عدد الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها لجني الفوائد الصحية المقصودة منه؟

    تؤكد الدراسة أن المشاركين فيها اتخذوا المزيد من الخطوات في دفعات قصيرة فترة أطول، بغض النظر عن عدد الخطوات التي قطعوها في مشي أطول دون انقطاع.

    وبحلول الوقت الذي وصل فيه شخص ما إلى 4500 خطوة في اليوم، قيل إن الفوائد الصحية "قد استقرت".

    وقد ارتبطت كل زيادة أولية بمقدار 1000 خطوة يوميًا بانخفاض معدل الوفيات بنسبة 28%، خلال فترة متابعة مدتها ست سنوات.

    وبالتوازي مع ذلك، فإن المشاركين الذين قطعوا أكثر من 2000 خطوة يوميًا في نوبات متواصلة انخفض لديهم خطر الموت بنسبة 32%.

    وعلق مؤلف الدراسة الرئيسي، كريستوفر مور - طالب دكتوراه في علم الأوبئة بجامعة نورث كارولينا في تشابل هيل - على العمل، قائلا: "إن التقدم التكنولوجي الذي تم إحرازه في العقود الأخيرة سمح للباحثين بقياس اندفاعات قصيرة من النشاط، بمساعدة الأجهزة القابلة للارتداء"، لافتا إلى أن المزيد من الأبحاث تشير إلى أن أي نوع من الحركة أفضل من البقاء في وضع الجلوس.

    بالنسبة للدراسة، فقد ارتدت 16732 امرأة عداد خطوات الخصر الذي يقيس خطواتهن اليومية وأنماط المشي لمدة أربعة إلى سبعة أيام.

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    © CC0 / Pexels
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    كانت جميع النساء فوق سن 60 - بمتوسط ​​72 سنة - وتم تقسيمهن إلى مجموعتين:

    الأولى هن أولئك الذين مارسوا نوبات مشي لمدة 10 دقائق أو أكثر، والمجموعة الثانية هن من قمن بفترات قصيرة من المشي.

    أمثلة لفترات قصيرة من المشي

    منها مثلا القيام بالأعمال المنزلية، صعود الدرج، المشي من أو إلى السيارة، وفي فترة المتابعة ، لمدة ست سنوات في المتوسط ​​، حدثت 804 حالة وفاة.

    من مجموعة البيانات، تمكن الباحثون من التوصل إلى استنتاجاتهم حول الخطوات اليومية وطول العمر.

    قال مور: "تشير نتائجنا الحالية إلى أن طول العمر ينطبق حتى على النساء اللواتي لم يقمن بأي نوبات مشي متواصلة، ولذا فإن دفعات قصيرة من النشاط، مثل تفريغ غسالة الصحون، تُحسب ضمن خطواتك اليومية

    ولفت إلى أن اتخاذ 2000 خطوة إضافية أو أكثر أثناء نوبات من النشاط ارتبط بمزيد من الفوائد لطول العمر، وبالتالي، فإن الحد الأدنى لعدد الخطوات التي يجب على المرء اتخاذها لجني الفوائد الصحية للمشي هو 1000 خطوة خلال اليوم، حتى لو كانت في فترات قصيرة من النشاط.

    ونظرًا لأن المشاركين كانوا أكبر سناً، ومعظمهم من النساء البيض غير اللاتينيين، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت النتائج تنطبق على: الرجال، النساء الأصغر سنا، أعراق مختلفة.

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