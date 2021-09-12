خبير تونسي: هذا ما سيحدث مستقبلا في بلادنا

قال زهير الحلاوي الخبير في علم المناخ إن تونس ستكون أكثر تأثرا من غيرها بالتغيرات المناخية.

وعزا الحلاوي تأكيده إلى أسباب منها موقع تونس الجغرافي، إضافة إلى ضعف إمكاناتها في مواجهة مثل تلك التغيرات المناخية.

تصريحات خبير المناخ التونسي جاءت حسب موقع قناة نسمة خلال كلمته بورشة عمل في العاصمة التونسية ناقشت تقريرا قدمه عدد من الخبراء الدوليين حول تقييم تأثيرات التغيرات المناخية.

وعدد الحلاوي القطاعات التي ستكون أكثر تأثرا بتلك التغييرات، لافتا إلى أنها جميعا تدور حول الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الفلاحة والسياحة.

وأشار إلى أن تأثير التغيرات المناخية على ارتفاع منسوب مياه البحر سيجعل المناطق السكنية القريبة منه تتضرر بنسبة كبيرة، مؤكدا أن المنسوب مرشح للارتفاع ما بين 30 و50 صم في أفق 2050.

وتحدث الخبير التونسي كذلك عن تأثير متوقع لارتفاع درجات حرارة مياه البحر، مؤكدا أنه سيتسبب في هجرة الكائنات الحية به بحثا عن مناطق أخرى، وهو ما سيؤدي وفقا للحلاوي ظهور"حيوانات دخيلة"، تستنزف الثروة الحيوانية البحرية وتغير النظام البيئي.

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