تفاصيل ما دار في اجتماع غروسي مع رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية

أكد رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عودته إلى طهران، عقب انتهاء مؤتمر فيينا.

وحسب ما أوردته وكالة إرنا الإيرانية، أكد غروسي أن لقاءه مع رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية "محمد إسلامي"، كان ذا أهمية، معللا بأنه الأول بعد تشكيل الحكومة الجديدة في إيران.

وقال: "تلقيت دعوة من الجانب الإيراني لأعود عقب اجتماع فيينا إلى طهران، وألتقي كبار المسؤولين في هذا البلد".

وتحدث غروسي عن إمكانية أن تكون تلك المباحثات، "خطوة باتجاه توسيع التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وعن تفاصيل ما دار بالاجتماع قال غروسي: "لقد طرُحت قضايا وملفات جيدة جدا خلال هذا الاجتماع، وبما يلزم مناقشة العديد من الأمور؛ ذلك أنني استعرضت القضايا الفنية مع السيد إسلامي، لأول مرة عقب تعيينه رئيسا لمنظمة الطاقة النووية الإيرانية".

ووصف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤتمر فيينا بانه "أحد أهم الأحداث المتعلقة بالقضايا النووية في العالم"، مؤكدا أنه سيعقد في غضون الأسبوعين المقبلين.

وفيما وجه غروسي الشكر لإسلامي، أكد أن المباحثات حققت نتائج بناءة، لافتا إلى استمرار عمليات الأجهزة الفنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، واصفا إياه بأنه يشكل ضمانا هاما للوكالة والعالم.

** تابع المزيد من أخبار إيران على سبوتنيك