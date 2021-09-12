وكالة الأدوية الأوربية لمن تم تطعيمه بلقاح استرازينيكا: أنت عرضة للإصابة بهذا المرض

تم ربط لقاح أسترازينيكا بجلطات الدم في وقت سابق من هذا العام، لكن المسؤولين الطبيين حكموا أن الحالات نادرة للغاية.

وحسب موقع إكسبريس يو كيه، فقد أدرجت وكالة الأدوية الأوربية "إي إم إيه" الاضطراب العصبي "غيلان باريه" كأثر جانبي للتطعيم بهذا اللقاح.. ولكن ما هي فرص حدوث الحالة؟

ومتلازمة "غيلان باريه" هي حالة خطيرة تصيب الأعصاب، وتتأثر بها القدمان واليدان والأطراف عموما بشكل أساسي، فتصاب بمشاكل مثل التنميل والضعف والألم، وفي بعض الحالات، يمكن أن يحدث شلل مؤقت.

وقالت الوكالة في تحديث لها إن العلاقة كانت "تعتبر احتمالًا معقولًا على الأقل"، بعد الإبلاغ عن إجمالي 833 حالة من المتلازمة في جميع أنحاء العالم بحلول 31 يوليو/ تموز الماضي، من حوالي 592 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا.

وقالت "لذلك يجب إضافة "جي بي إس" إلى معلومات المنتج كأثر جانبي لـ "فاكسزيفريا".

وأوصت الوكالة الأوربية إضافة تحذير إلى المعلومات الخاصة باللقاح يوجه الناس إلى طلب العناية الطبية إذا أصيبوا بضعف وشلل في الأطراف يمكن أن يتطور إلى الصدر والوجه.

وكانت الوكالة قد أدرجت سابقًا متلازمة غيلان باريه كأثر جانبي "نادر جدًا" للقاح جونسون، والذي يستخدم نفس تقنية الفيروسات الغدية مثل لقاح أسترازينيكا.

كما حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في يوليو/ تموز من "خطر متزايد" لتطوير الحالة مع التطعيم بلقاح جونسون، لكن المنظمين شددا على أن فوائد اللقاح تفوق المخاطر المحتملة.

وقالت حكومة المملكة المتحدة: "نظرًا لأن جميع البالغين في المملكة المتحدة قد عُرض عليهم لقاح فيروس كورونا، فمن المتوقع حدوث عدد معين من حالات جي بي إس بعد التطعيم".

وأضافت: "اعتبارًا من 11 أغسطس 2021، كان هناك 383 تقريرًا في المملكة المتحدة عن جي بي إس عقب التطعيم بلقاح أسترازينيكا، و 23 تقريرًا عن متلازمة ميلر فيشر، وهو نوع يسبب تنسيقًا غير طبيعي للعضلات، وشللًا في عضلات العين".