تسجيل
14:03 GMT12 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مرض القولون العصبي

    في 8 خطوات... تخلص من الانتفاخ نهائيا

    © CC0 / Pixabay
    الأخبار
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104115/92/1041159259_239:0:1681:811_1200x675_80_0_0_54483af099380371ebb67972d0b9852c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/news/202109121050121408-%D9%81%D9%8A-8-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AE-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7/

    لا أحد يحب أن يشعر بالانتفاخ، فالبطن الممتلئ المشدود غير مريح، وغالبًا ما يكون مؤلمًا.

    وحسب موقع فيري ويل فيت، تشير الأبحاث إلى أن الانتفاخ يصيب حوالي 16 إلى 19% من عامة السكان، ولحسن الحظ، هناك طرق للتخلص منه إن حدث، وأخرى للوقاية منه.. وهذه أولى خطوات التخلص من الانتفاخ:

    سرة البطن
    © Sputnik . Илья Питалев
    انتفاخ البطن يمكن أن يشير إلى الإصابة بـ "سرطان النساء الصامت"

    المشي بعد العشاء

    تقول أخصائية التغذية في لوس أنجلوس كاري غابرييل إم إس: إن الحركة من أي نوع تساعد في تقليل الانتفاخ، لذا، فبعد الاستمتاع بعشاء كبير، يجب أن تلبس حذاءك الرياضي وتخرج للمشي لمدة 30 دقيقة.

    تناول مكملات إنزيم الجهاز الهضمي

    يقول كاري لام، والحاصل على الدكتوراه في طب الرعاية الأولية، ويعمل في عيادة لام في توستين، كاليفورنيا، إن جسمك يحتاج إلى عناصر معينة لهضم الطعام الذي تتناوله، وإنزيمات الجهاز الهضمي تضمن الامتصاص الأمثل للعناصر الغذائية التي تدخل معدتك.

    ويؤكد"هناك حاجة إلى إنزيمات مختلفة لهضم الأطعمة المختلفة على طول الجهاز الهضمي، وإذا كان جسمك يفتقر إلى هذه الإنزيمات، يمكن أن يضعف الهضم مما يؤدي إلى الانتفاخ ومشاكل أخرى محتملة".

    جرب زيت النعناع

    يمكنك شراء زيت النعناع على شكل مكمل، حيث تشير الأبحاث إلى أنه يمكن أن يقلل من أعراض القولون العصبي، بما في ذلك الانتفاخ، لأنه "علاج قصير الأمد آمن وفعال"، وذلك وفقًا لمؤلفي مراجعة نُشرت في مجلة أمراض الجهاز الهضمي السريرية.

    البروبيوتيك

    وجدت الدراسات أن تناول البروبيوتيك يمكن أن يساعد في تقليل الغازات والانتفاخ لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي

    كيفية منع الانتفاخ في المستقبل

    هناك خطوات يمكن القيام بها لتجنب حدوث الانتفاخات من الأصل، وهي تحتاج إلى تمرس لأنها تعتمد على تغيير نمط وطريقة الطعام.

    كن أكثر تركيزا أثناء الطعام

    أوقف تشغيل التلفزيون وركز على الطعام الذي أمامك، لأنها الطريقة الأكثر صحة لجسمك لهضم الطعام بشكل صحيح.

    أيضا تناول الطعام ببطء لتجنب ابتلاع الكثير من الهواء، مما قد يؤدي مرة أخرى إلى الانتفاخ.

    فتاة تمارس رياضة الركض في إحدى شوارع موسكو
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    نصائح لتقليل الانتفاخ والغازات وآلام المعدة

    غير نظامك الغذائي

    وفقًا لجون هوبكنز ميديسن، غالبًا ما تكون هذه هي الخطوة الأولى في علاج الانتفاخ، حيث يجد الكثير من الناس النجاح في اتباع نظام غذائي منخفض الفودماب (والذي يرمز إلى السكريات قليلة التخمير، والسكريات الثنائية، والسكريات الأحادية، والبوليولات).

    وقد تم العثور على هذه في: 6 وهي، قليل السكريات مثل القمح والبصل والثوم والفاصوليا.

    والسكريات مثل اللاكتوز في الحليب والآيس كريم، والسكريات الأحادية مثل التفاح والكمثرى، والبوليولات مثل العلكة والحلويات

    قلل من المشروبات الغازية واستخدم مصاصة

    يمكن أن تسبب الكربونات في المشروبات الغازية مثل الصودا الانتفاخ، ولهذا يقترح غابرييل الشرب من خلال ماصة، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا لأنك ستشرب بشكل طبيعي ببطء أكبر.

    اشرب كثيرا من الماء

    ولكن عندما تشرب لاحظ أن شرب الكثير من الماء مع الوجبات سيخفف من أحماض المعدة المهمة اللازمة لتفتيت الطعام.

    فمن المهم شرب الكثير قبل وبعد تناول الطعام. تقول لام: "إذا أصبت بالجفاف ، فإن جسمك يحتفظ بالماء حتى المرة التالية التي يحتاجها فيها". يمكن أن يسبب هذا انتفاخًا في منطقة البطن ، وكذلك في أجزاء أخرى من جسمك ، مثل الكاحلين.

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

    انظر أيضا:

    5 نصائح تساعدك على فقدان دهون البطن دون رجيم أو رياضة
    دراسة توضح دور دماغ الإنسان في حرق دهون البطن
    علامة في البطن تدل على إصابتك بمرض خطير
    إعلامي سعودي: لا مبرر لكثرة خلع حمد الله قميصه إلا ليرينا عضلات بطنه... فيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ضيوف على السجادة الحمراء ضمن جمهور الحاضرين العرض الأولي لفيلم (Qui Rido Io \ The King of Laughter) في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ 78، إيطاليا 7 سبتمبر 202
    أحداث الأسبوع في صور
    اكتمال بناء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2
    اكتمال بناء "التيار الشمالي 2"
    حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي
    حكومة لبنان الجديدة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك