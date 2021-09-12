السودان يخصص 6 قطاعات للاستثمار السعودي

أعلن السودان اليوم، عن تخصيص 6 قطاعات للاستثمارات السعودية التي ستبدأ المملكة في ضخها الفترة المقبلة.

وحسب وكالة الأنباء السودانية سونا، قال الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار السوداني، إن وزارته خصصت 6 قطاعات في السودان لاستثمارات المملكة العربية السعودية.

وعدد إبراهيم القطاعات التي تم تخصيصها، حيث شملت قطاع الطاقة، والكهرباء، والتعدين، والنقل والاتصالات، والثروة السمكية، والسكك الحديدية.

تصريحات الوزير السوداني جاءت خلال كلمته في فعاليات اللقاء التفاكري السوداني السعودي الذي عقد بالعاصمة السودانية، الخرطوم.

ولفت إلى أن بلاده اعتمدت خطة استثمارية شفافة ونزيهة، متوقعا أن تكون نتيجة هذه الخطة هي عودة السودان لمكانته الطبيعية بين الدول.. حسب تعبيره.

وعن آليات الوزارة السودانية في تسهيل عمل المستثمرين، قال إبراهيم إنهم "وحدوا إجراءات الاستثمار عبر انشاء النافذة الواحدة".

وأشار إلى أنه يأمل "أن يتم الوصول إلى تفاهمات بشأن القطاعات الـ6"، مؤكدا ازالة كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين الأجانب.

وفيما رحب الوزير السوداني بزيارة الوفد السعودي لبلاده، فإنه أكد على أن "الزيارة تأتي في إطار التعاون بين البلدين لاجل خلق فرص استثمارية جاذبة في السودان".

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